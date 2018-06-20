2018-06-20T16:17:02+03:00
Общество

Московский метрополитен будет судиться с пассажирами-нарушителями

Накануне в отношении одного из таких нарушителей был вынесен первый судебный вердикт
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Московский метрополитен засудит нарушителей правил пользования подземкойМосковский метрополитен засудит нарушителей правил пользования подземкойФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Московский метрополитен намерен судиться со всеми нарушителями общественного порядка, которые портят имущество столичной подземки, калечат подвижной состав и прыгают на рельсы. За весь причиненный ущерб хулиганам придется платить из своего кармана.

Накануне был вынесен первый судебный вердикт за нарушение правил пользования метрополитеном. Пассажир, который сошел на пути в состоянии алкогольного опьянения и чудом остался жив, по решению суда, должен будет заплатить метрополитену 20 тысяч рублей.

На суде представители Московского метрополитена отметили, что из-за легкомысленного поступка правонарушителя пассажиры в вагонах из-за резкого торможения могли упасть и получить серьезные травмы. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Благодаря этому опыту, как пишет сайт «Дни.ру», работа по судебным взысканиям с нарушителей, станет системной.

В пресс-службе Московского метрополитена отметили, что такая практика в будущем позволит уберечь других пассажиров от неудобств, которые они испытывают при подобных происшествиях.

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