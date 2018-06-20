2018-06-20T16:20:41+03:00
Общество

В Россию экстрадировали Аслана Гагиева, обвиняемого в причастности к десяткам заказных убийств

Россиянин подозревается в организации преступного сообщества и устойчивой вооруженной группы
Екатерина БОЛГОВА
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В Россию экстрадирован обвиняемый в организации преступного сообщества и устойчивой вооруженной группыВ Россию экстрадирован обвиняемый в организации преступного сообщества и устойчивой вооруженной группыФото: "КП" Архив
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В среду, 20 июня, в Россию из Австрии экстрадировали Аслана Гагиева, обвиняемого в причастности к множеству заказных убийств и организации преступной группы.

«Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов», - сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она отметила, что ранее некоторые из сообщников Гагиева были приговорены к длительным срокам наказания, а сам он смог скрыться за границей и в октябре 2014 был объявлен в международный розыск. В результате подозреваемого задержали в Австрии в январе 2015 года.

«В аэропорту города Вены состоялась передача Аслана Гагиева представителям НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. В сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву», - отметила Волк.

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