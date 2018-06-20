2018-06-20T16:25:50+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч ЧМ-2018 Португалия - Марокко посетили 78 011 человек

На стадионе "Лужники" в третий раз подряд собрались полные трибуны
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В начале матча гол в ворота Марокко забил Криштиану Роналду.В начале матча гол в ворота Марокко забил Криштиану Роналду.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" в среду, 20 июня, проходит поединок ЧМ-2018 между Португалией и Марокко. И на этой встрече в третий раз подряд был собран аншлаг.

Матч Португалия - Марокко официально посетили 78 011 человек. Такие данные приводит пресс-служба ФИФА. Ранее такое же число мест было заполнено на играх Россия - Саудовская Аравия и Германия - Мексика.

Встреча Россия - Саудовская Аравия завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев ЧМ-2018. Матч Германия - Мексика выиграли с минимальным счетом 1:0 мексиканцы.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Марокко.

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