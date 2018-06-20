Опра Уинфри вошла в Топ-500 самых богатых людей планеты

СЕГОДНЯ 16:38 2018-06-20T16:38:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Популярнейшая американская телеведущая Опра Уинфри вошла в Топ-500 богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Как следует из сообщения агентства, 64-летняя американка оказалась на 494-м месте, и ее состояние оценивается в более чем $4 млрд.

Отмечается, что последний год состояние Уинфри увеличилось на $427 млн. А попадание в список Bloomberg сделало ее 65-й женщиной, вошедшей в рейтинг, и шестой предпринимательницей.

Кроме того, уточняется, что теледива стала первой чернокожей женщиной-предпринимателем в данном влиятельном списке.

Рост состояния Уинфри аналитики связывабт с успехом ее компании Weight Watchers International, ценные бумаги которой в этом году подскочили в цене почти вдвое и продолжают расти как дрожжах, сообщает сайт «Дни.ру».

Американская телеведущая Опра Уинфри стала известной благодаря собственному шоу The Oprah Winfrey Show, которое с успехом транслировалось по местному ТВ более 25 лет. Причем, программа пользовалась популярностью и у зарубежного зрителя, и была включена в список 50 величайших телешоу всех времен по версии критиков TV Guide.