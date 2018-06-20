2018-06-20T16:40:08+03:00
Экономика

Силуанов: доллар стоил бы сейчас 50 рублей, если бы не бюджетное правило

По словам вице-премьера и главы Минфина, действующее правило направлено, прежде всего, на обеспечение прогнозируемого курса рубля
Екатерина БОЛГОВА
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон СилуановПервый вице-премьер, министр финансов Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в настоящее время доллар стоил бы 50 рублей, если бы не бюджетное правило.

"Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля", — сказал Силуанов во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Он отметил, что сейчас рубль был крепче.

"Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям", — добавил вице-премьер.

Напомним, бюджетное правило подразумевает, что финансовое ведомство направляет в на закупку валюты се дополнительные нефтегазовые доходы (при цене нефти выше 40 долларов за баррель). Приобретаемая валюта затем отправляется в Фонд национального благосостояния.

"Основная задача даже не столько сформировать запасы, что тоже очень важно, сколько обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний", — подчеркнул глава Минфина, передает РИА Новости.

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