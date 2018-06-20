Минфин не планирует повышать цены на алкогольную продукцию

СЕГОДНЯ 16:46 2018-06-20T16:46:27+03:00

Вносимые в приказ технические изменения никак не скажутся на минимальной стоимости коньяка, вина и водки, заявили в ведомстве

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Министерство финансов России не планирует повышать минимальную розничную цену на алкогольную продукцию в этом году. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минфин намерен пересчитать минимальные цены на водку, коньяк, шампанское и вино. Так, если сейчас ведомство рассчитывает все на основе опроса производителей об отпускной цене с завода и средних наценках в магазинах, то в будущем якобы планируется делать это по единой формуле, которую изобретает Росалкогольрегулирование.

По мнению экспертов, такое нововведение может оказать влияние на итоговую стоимость продукции - она вырастет, но незначительно, передает сайт kp.ru.

"Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их. Будут внесены лишь технические изменения в приказ Минфина, что не окажет влияния на них", - цитирует ТАСС Минфин.