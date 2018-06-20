Португалия выиграла 1:0 у Марокко благодаря голу Криштиану Роналду

СЕГОДНЯ 16:53 2018-06-20T16:53:48+03:00

После двух встреч у чемпионов Европы 4 очка на ЧМ-2018

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В Москве на стадионе "Лужники" завершился матч 2 тура группового этапа между сборными Марокко и Португалии. Встреча прошла в рамках группы В ЧМ-2018. Поединок выдался крайне упорным для чемпионов Европы.

Счет на 4-й минуте игры открыл капитан Португалии - Криштиану Роналду. Он замкнул подачу с фланга и точно послал мяч в сетку ворот сборной Марокко. Для африканцев эта игра была крайне важна, поскольку свой первый поединок на турнире они проиграли со счетом 0:1 команде Ирана. Имея невероятное количество шансов и моментов для того, чтобы сделать счет равным, им ничего не удалось сделать.

Португалия выиграла 1:0 благодаря голу Роналду и теперь после двух игр у них - 4 очка на турнире. У Марокко - 0.

Эта встреча вызвала большой интерес у любителей футбола - на игру пришли 78 011 человек. Это уже третий случай, когда на этом ЧМ-2018 в "Лужниках" - полный аншлаг. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Марокко.