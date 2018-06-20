Путин назначил четырех новых послов России

СЕГОДНЯ 17:01 2018-06-20T17:01:19+03:00

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Президент России Владимир Путин назначил четырех новых послов РФ в различных государствах. Так, в Португалии Чрезвычайным и Полномочным послом стал Михаил Камынин. До этого момента он находился на аналогичной должности на Кубе и Багамских островах по совместительству - от этой должности он был освобожден отдельным указом.

Послом России на Кубе был назначен Андрей Гуськов, который раньше имел те же обязанности в Перу. Главой диппредствительства на Острове Свободы вместо него будет Игорь Романченко, который раньше был заместителем директора латиноамериканского департамента.

Так же Владимир Путин подписал указ, которым назначил Виктора Коронелли на пост Чрезвычайного и Полномочного посла России в Мексике. Другим указом был освобожден от должности Эдуард Малаян, который занимал пост посла в Мексике и Белизе по совместительству. Сам же Коронелли до этого представлял нашу страну в Аргентине.

Все документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.