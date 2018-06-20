Захарова: Россия и дальше будет зеркально отвечать на недружественные выпады со стороны США

СЕГОДНЯ 16:58 2018-06-20T16:58:16+03:00

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Россия и дальше будет зеркально отвечать на недружественные выпады со стороны администрации США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы регулярно слышим жалобы от американцев на нехватку (дипломатического) персонала. Этим же они объясняют серьезное усложнение получения в России американских виз... Решение оголить именно консульский участок США принимали сами, и этот выбор был явно сделан сознательно для создания атмосферы недовольства, в том числе среди российских граждан", - сказала Захарова.

Она отметила, что России пришлось зеркально ответить на необоснованное решение руководства США в марте этого года выслать 60 российских дипломатов после инцидента в английском Солсбери.

«Так будет и впредь - об этом говорило российское руководство - в случае новой эскалации Вашингтоном ситуации в отношениях. Мы, к сожалению, должны реагировать на недружественные действия", - заявила дипломат.

Захарова напомнила, что 29 декабря 2016 года Госдепартамент США также решил объявить 35 российских дипломатов персонами нон грата, передает ТАСС.