2018-06-20T17:23:34+03:00
Политика

Путин потребовал уделить особое внимание летнему отдыху детей

Речь идет, в частности, о повышении противопожарной безопасности лагерей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание организации летнего отдыха детей. Так, в ближайшее время кабинет министров должен проработать вопрос о мерах по повышению противопожарной безопасности лагерей с региональными властями.

Кроме того, глава государства поддержал инициативу министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, который предложил принять "безотлагательные меры по устранению имеющихся недостатков для обеспечения эффективного контроля за деятельностью детских оздоровительных лагерей". Руководитель ведомства также призвал при необходимости рассмотреть вопрос о создании безопасных условий отдыха на заседаниях региональных комиссий по ЧС.

"Так и сделайте, рассмотрите вопрос на региональных комиссиях. [Премьер-министр РФ] Дмитрий Анатольевич [Медведев], попрошу вас поработать с губернаторами дополнительно и с заинтересованными ведомствами", - цитирует ТАСС Путина.

Ранее сайт kp.ru публиковал итоги проверки детских лагерей, проведенной Роскомнадзором в мае 2018 года. По ее итогам, нарушения были обнаружены в 700 подобных учреждениях нашей страны.

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