В ЛНР опровергли заявления Киева о занятии ВСУ села Желобок

СЕГОДНЯ 18:35 2018-06-20T18:36:10+03:00

Военнослужащие Народной милиции ЛНР находятся на своих позициях в Желобке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военнослужащие Народной милиции ЛНР находятся в населенном пункте и своих позиций не сдавали, заявили в Луганской народной республике

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Распространенная накануне Украинной информация о том, что якобы ВСУ заняли село Желобок в Донбассе, которое находится в так называемой серой зоне у линии разграничения, не являются достоверными. Об этом заявили в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР).

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, данные о продвижении украинских военнослужащих вглубь неподконтрольной Киеву территории Луганской области далеки от истины.

«Это очередной фейк украинской пропаганды. Информация о продвижении ВСУ не соответствует действительности», — заявил Марочко в интервью РИА Новости.

При этом Марочко отметил, что военнослужащие Народной милиции ЛНР находятся на своих позициях в Желобке, «никуда не продвигались и никакие позиции не сдавали».

«Нет, это абсолютно неверная информация, буквально два дня назад я был лично в населённом пункте Желобок и засвидетельствовал то, что ВСУ ведут целенаправленный обстрел населённого пункта», — добавил Марочко.

20 июня Киев заявил, что якобы ВСУ продвинулись на два километра вглубь территории ЛНР и заняли стратегически важную высоту в районе села Желобок, отбросив вооруженные силы Луганской народной республики.