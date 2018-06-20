Москалькова просит СЕ помочь морякам судна «Норд»

СЕГОДНЯ 18:21 2018-06-20T18:21:49+03:00

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Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте РФ, обратилась за помощью в разрешении вопроса с российскими моряками на судне «Норд» к генсеку Совета Европы (СЕ) Турьёрну Ягланду.

Как заявила Москалькова, она передала ему официальное письмо с просьбой разрешить возникший вопрос.

«Мы обсуждали вопрос о российских моряках, которые удерживаются на Украине, и не могут переехать в Крым к своим родным и близким, то есть не могут попасть домой. Я передала официальное письмо Ягланду с просьбой оказать помощь в разрешении этого вопроса», - отметила политик.

По ее словам, Ягланд ответил на просьбу и предложил ей произвести обмен. Однако такой вариант, как сообщает сама Москалькова ТАСС, невозможен, ведь ее мандат не позволяет проводить такие действия.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о задержании 25 марта 2018 года рыболовецкого судна «Норд». Капитана судна обвинили в незаконном въезде на территорию Украины, а позже – в незаконной ловле рыбы. Команда остается на Украине, только двое моряков из девяти вернулись в Россию.