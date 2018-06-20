Евросоюз назвал условия отмены пошлин на ряд американских товаров

СЕГОДНЯ 18:26 2018-06-20T18:26:36+03:00

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Европейский союз готов отметить анонсированные накануне пошлины на импорт ряда американских товаров при условии, что Соединенные Штаты пойдут на аналогичные меры. Такое заявление сделала комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Напомним, что в марте 2018 года Вашингтон ввел импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия. В Белом доме заявили, что такие меры обусловлены интересами национальной безопасности.

В результате многие страны начали принимать зеркальные ограничения. Так, Евросоюз объявил о введении 25% пошлины на ряд американских продуктов питания, виски, табак, а также обувь и одежду. Меры вступят в силу с 22 июня 2018 года, передает сайт kp.ru.

"Наш ответ взвешенный, пропорциональный и полностью согласуется с правилами Всемирной торговой организации. Излишне говорить о том, что если США отменят свои пошлины, наши меры также будут сняты", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.