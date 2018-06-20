Закон о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные сайты принят Совфедом

СЕГОДНЯ 18:46 2018-06-20T18:46:30+03:00

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты Фото: EAST NEWS

В случае подписания документа президентом России поисковикам может грозить денежное взыскание в размере от 3 до 700 тысяч рублей

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В среду, 20 июня, Совет Федерации одобрил законопроект о введении штрафов для поисковых систем, предоставляющих пользователям ссылки на сайты, доступ к которым на территории России запрещен решением суда.

В случае подписания данного документа президентом России соответствующие поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Они вступят в силу спустя 90 дней после официального опубликования.

В результате выдача поисковиками (Яндекс, Google и др.) ссылок на заблокированные сайты будет караться штрафом для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 500 до 700 тысяч.

Аналогичные денежные взыскания грозят тем операторам, которые не исполняют свои обязанности по предоставлению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей список заблокированных на территории нашей страны интернет-ресурсов.

Рассматривать данные административные дела смогут сами должностные лица Роскомнадзора, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 5 июня Госдума в окончательном, чтении приняла закон, вводящий штрафы за выдачу ссылок на анонимайзеры, которые обеспечивают доступ пользователей к запрещенным в РФ сайтам.