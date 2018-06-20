На Украине могут переименовать две области

СЕГОДНЯ 19:10 2018-06-20T19:11:00+03:00

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Комитет Верховной рады Украины по вопросам градостроительства поддержал предложение о переименовании двух областей на Украине. Об этом на страничке своего Facebook сообщил глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной рады поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую», — сказал Вятрович.

В дальнейшем вопрос о переименовании будет рассматриваться на заседании украинского парламента. Из-за того, что речь идет о поправках в конституции, сначала депутаты должна будут отправить вариант законопроекта в Конституционный суд, который вынесет вердикт. В положительном варианте развития событий, рада получит право принятия законопроекта в первом чтении. Для этого необходимо от 226 голос, а для принятия закона – не менее 300.

Напомним, что в мае 2016 года Верховная рада приняла решение о переименовании города Днепропетровск в Днепр.