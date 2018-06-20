МИД запретил латвийским русофобам въезжать на территорию России

СЕГОДНЯ 19:04 2018-06-20T19:04:08+03:00

Властям республики был передан "стоп-лист" граждан, который может быть при необходимости расширен

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Министерство иностранных дел России передало Латвии список граждан, которым впредь запрещен въезд на территорию нашей страны. Такое заявление сделали в Департаменте информации и печати МИД РФ.

В сообщении уточняется, что создание "стоп-листа" стало ответом на недружественные действия латвийского правительства, которое приняло документ, запрещающий въезд на территорию республики 49 российским гражданам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что речь идет о фигурантах так называемого "списка Магнитского". В феврале 2018 года за принятие этого аналога американского закона проголосовали 60 депутатов, и лишь семеро высказались "против".

"В МИД России была вызвана заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве. Вручили ей список лиц-граждан Латвии, занимающих открыто русофобские позиции, выступающих за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства, которым закрыт въезд в РФ", - говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии.

Там же уточняется, что список остается открытым, и при необходимости в него могут быть внесены новые фигуранты.