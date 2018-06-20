Замглавы Минэнерго проходит свидетелем по делу Карины Цуркан

СЕГОДНЯ 19:30 2018-06-20T19:33:22+03:00

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Заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко был допрошен в рамках дела подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан - члена правления и руководителя блока трейдинга компании "Интер РАО".

Напомним, что 44-летнюю предпринимательницу накануне доставили в Лефортовский суд столицы, после чего задержали и отправили в специзолятор для особо опасных преступников. Ей предъявили обвинения в сборе и передаче секретных сведений внешней разведке Румынии и спецслужбам ряда стран НАТО.

Как сообщил "КП" источник, близкий к следствию, с 2008 по 2015 года Кравченко также как и Цуркан был членом совета директоров "Интер РАО" и, вероятно, контактировал с подозреваемой. В среду, 20 июня, силовики осмотрели его рабочий кабинет и задали замминистра несколько вопросов. Никаких обвинения предъявлено не было, так что, можно предположить, что Кравченко проходит по делу в качестве свидетеля.

Между тем. сама Цуркан обвинения в шпионаже не признает. Ее адвокаты уже опротестовали арест. Жалоба будет рассматриваться в Мосгорсуде 28 июня.