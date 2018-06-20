2018-06-20T19:52:39+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Теперь это официально: футболисты сборной России впервые в истории вышли в 1/8 финала чемпионата мира

Это стало известно после окончания игры Уругвая и Саудовской Аравии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России впервые в своей истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.Сборная России впервые в своей истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.Фото: REUTERS
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В среду, 20 июня, в Ростове-на-Дону завершился второй матч группы "А" в рамках 2 тура чемпионата мира по футболу 2018. Уругвай смог одержать победу над сборной Саудовской Аравии с минимальным счетом 1:0. И, набрав 6 очков после двух игр, решил исход турнирной борьбы в первом квартете мирового первенства.

После двух туров чемпионата мира в группе "А" у команд России и Уругвая - по 6 набранных очков. Однако же россияне стоят на первом месте за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

А вот сборные Египта и Саудовской Аравии после 2 матчей - идут с нулем в графике "Очки". Эти две команды уже не смогут квалифицироваться в матчи 1/8 финала чемпионата мира.

В 3 туре именно Россия с Уругваем разыграют первое место в группе. Согласно турнирным раскладам, победитель в 1/8 финала сыграет в Сочи, а проигравший будет принимать лучшую команду группы "В" на стадионе "Лужники".

Матчи плей-офф чемпионата мира, напомним, стартуют 30 июня.

Трансляцию решающей встречи группы Уругвай - Саудовская Аравия провел сайт KP.RU.

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