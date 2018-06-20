Москва и Подмосковье создадут совет по организации детского отдыха

СЕГОДНЯ 19:53 2018-06-20T19:53:05+03:00

Совместная программа будет предполагать осуществление поддержки и контроля за лагерями и другими оздоровительно-образовательными учреждениями

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Москва и Подмосковья создадут совместный координационный совет по вопросам организации детского отдыха в регионе. К такой договоренности пришли мэр столицы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев.

В среду, 20 июня, они посетили детский оздоровительно-образовательный центр "Юнармеец" и пообщались с его воспитанниками.

"Мы с Андреем Юрьевичем решили посмотреть, как вы живете, как вас кормят, какой здесь порядок, безопасность. И решили создать координационный совет, чтобы смотреть насколько эти лагеря обустроены для детей и совместно развивать инфраструктуру", - сказал Собянин.

Воробьев, в свою очередь, отметил необходимость установления контроля за соблюдением санитарных норм и требований безопасности. Также, по мнению губернатора Московской области, важно следить за обработкой травы от клещей на территории лагерей, правильным питанием детей и их поддержанием у них хорошего настроения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии, соглашение по контролю за организацией отдыха маленьких россиян будет содержать положение об обеспечении их безопасности, координации передвижения и проведении совместных культурно-досуговых, спортивных мероприятий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание летнему отдыху детей в нашей стране.