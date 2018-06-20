Путин назвал уникальной роль ООН в разрешении международных кризисов

СЕГОДНЯ 20:07 2018-06-20T20:07:17+03:00

Президент России выразил готовность и дальше конструктивно работать с этой организацией

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Президент России Владимир Путин считает "абсолютно уникальной" роль Организации объединенных наций в разрешении международных кризисов. По мнению главы государства, ООН является универсальным инструментом в данном вопросе.

"Мы готовы и дальше так же конструктивно работать, считаем, что ООН является единственной такой универсальной площадкой, а Устав Организации лежит в основе современного международного права", - сказал Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая проходит в Кремле.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что португальский госдеятель прибыл в Россию с двухдневным визитом 20 июня. В среду он планировал посетить матч сборной своей страны против команды Марокко.

На четверг же у главы международной организации запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.