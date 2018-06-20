2018-06-20T20:29:19+03:00
В мире

В Венгрии введут уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам

Парламент страны принял пакет законов под названием "Стоп Сорос"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пакет законов был назван по имени американского миллиардера Джорджа СоросаПакет законов был назван по имени американского миллиардера Джорджа СоросаФото: REUTERS
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Парламент Венгрии принял пакет законов, который подразумевает введение уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам. Речь идет о документе "Стоп Сорос", получившем свое название по имени американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса.

Филантроп имеет венгерские корни и спонсирует на территории этой страны ряд некоммерческих организаций, которые помогают беженцам. Он также является учредителем собственного фонда под названием "Открытое общество".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в мае 2018 года благотворительная организация вынуждена была прекратить свою деятельность на территории Венгрии именно из-за законопроекта "Стоп Сорос", а также обвинений миллиардера в поощрении им массовой миграции мусульман в Европу.

Между тем, в соответствии с документом, теперь гражданам запрещено помогать беженцам в подаче ходатайства о предоставлении убежища или получении статуса пребывания в стране. Подобные действия могут караться тюремным заключением, передает Reuters.

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