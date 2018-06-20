МИД Румынии подтвердил наличие у Карины Цуркан гражданства этой страны

СЕГОДНЯ 22:03 2018-06-20T22:03:52+03:00

Ведомство официально запросило у посольства РФ в Бухаресте сведения об аресте обвиняемой в шпионаже члена правления компании "Интер РАО"

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел Румынии подтвердило наличие гражданства этой страны у арестованной в России по подозрению в шпионаже Карины Цуркан. Такое заявление сделали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Согласно имеющимся на настоящий момент данным, Карина Цуркан имеет также и румынское гражданство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД в среду, 20 июня.

Там же говорится о том, что Румыния уже обратилась в российское посольство в Бухаресте за дополнительной информацией и разъяснениями по вопросу задержания 44-летней предпринимательницы.

В министерстве также обратили внимание "на спекулятивный характер информации в ряде российских СМИ" и призвали подходить к освещению дела объективно.

Напомним, что члена правления и руководителя блока трейдинга компании "Интер РАО" Карину Цуркан накануне задержали и доставили в Лефортовский суд Москвы, после чего отправили в СИЗО для особо опасных преступников. Ей предъявили обвинения в шпионаже в пользу Румынии и ряда стран НАТО.

Адвокаты помещенной под стражу Цуркан уже опротестовали арест своей клиентки. Данная жалоба будет рассматриваться в Московском городском суде 28 июня, передает сайт kp.ru.