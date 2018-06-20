2018-06-20T22:03:52+03:00
Политика

МИД Румынии подтвердил наличие у Карины Цуркан гражданства этой страны

Ведомство официально запросило у посольства РФ в Бухаресте сведения об аресте обвиняемой в шпионаже члена правления компании "Интер РАО"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Карина ЦурканКарина Цуркан
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел Румынии подтвердило наличие гражданства этой страны у арестованной в России по подозрению в шпионаже Карины Цуркан. Такое заявление сделали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Согласно имеющимся на настоящий момент данным, Карина Цуркан имеет также и румынское гражданство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД в среду, 20 июня.

Там же говорится о том, что Румыния уже обратилась в российское посольство в Бухаресте за дополнительной информацией и разъяснениями по вопросу задержания 44-летней предпринимательницы.

В министерстве также обратили внимание "на спекулятивный характер информации в ряде российских СМИ" и призвали подходить к освещению дела объективно.

Напомним, что члена правления и руководителя блока трейдинга компании "Интер РАО" Карину Цуркан накануне задержали и доставили в Лефортовский суд Москвы, после чего отправили в СИЗО для особо опасных преступников. Ей предъявили обвинения в шпионаже в пользу Румынии и ряда стран НАТО.

Адвокаты помещенной под стражу Цуркан уже опротестовали арест своей клиентки. Данная жалоба будет рассматриваться в Московском городском суде 28 июня, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер Биг Ван Вейдер - известный американский рестлер
Медведев провел обсуждение предложений по пенсионной реформе
Госдума одобрила законопроект, разрешающий рекламу вин из стран ЕАЭС
Минобороны Украины хочет купить у США комплексы ПВО Patriot
Турчинов заявил, что Крымский мост представляет угрозу для Украины
Экстрадированный в РФ глава банды киллеров Гагиев заключен под стражу
Пол Маккартни объявил о выходе сольного альбома и выпустил две песни
В Венгрии введут уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам
Путин назвал уникальной роль ООН в разрешении международных кризисов
Москва и Подмосковье создадут совет по организации детского отдыха
Теперь это официально: футболисты сборной России впервые в истории вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Замглавы Минэнерго проходит свидетелем по делу Карины Цуркан
На Украине могут переименовать две области
МИД запретил латвийским русофобам въезжать на территорию России
Закон о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные сайты принят Совфедом
В ЛНР опровергли заявления Киева о занятии ВСУ села Желобок
Евросоюз назвал условия отмены пошлин на ряд американских товаров
Москалькова просит СЕ помочь морякам судна «Норд»
В ЕС заявили, что отношения России и Евросоюза – это больше, чем вопрос Украины
Большой десантный корабль «Иван Грен» принят в боевой состав ВМФ РФ