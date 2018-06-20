2018-06-20T22:21:09+03:00
Экономика

Госдума одобрила законопроект, разрешающий рекламу вин из стран ЕАЭС

Документ был принят нижней палатой в первом чтении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На российские телеэкраны и на страницы печатных СМИ может вернуться реклама вин, произведенных в странах ЕАЭСНа российские телеэкраны и на страницы печатных СМИ может вернуться реклама вин, произведенных в странах ЕАЭСФото: Влад КОМЯКОВ
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Российским средствам массовой информации могут вернуть право на размещение рекламы вин и шампанского, которые были произведены из винограда, выращенного в странах Евразийского союза (РФ, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения). Соответствующий законопроект был принят депутатами Государственной думы в первом чтении.

Согласно документу, планируется приведение российского закона "О рекламе" в соответствие с номами ЕАЭС. В результате будет отменен запрет на рекламу ряда вин и игристых напитков в печатных СМИ, на телевидении и радио.

Размещать сведения о такой продукции можно будет во всех периодических изданиях за исключением первой и последней полос и обложки, а также на выставках, кроме мероприятий, посвященных детскому питанию.

Что касается телевидения и радио, то трансляция подобных рекламных роликов будет разрешена с 23 часов вечера до 7 утра. Запрет же на рекламу вина во время прямых трансляций и демонстрации записей детско-юношеских спортивных соревнований остается в силе, говорится в тексте законопроекта.

Сайт kp.ru сообщал о том, что соответствующий документ был внесен правительством на рассмотрение в Госдуму еще в конце января 2018 года.

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