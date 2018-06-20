2018-06-20T22:36:52+03:00
Политика

Медведев провел обсуждение предложений по пенсионной реформе

В совещании участвовали депутаты, члены правительства и представители администрации президента России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото Дмитрий Астахов пресс-служба правительства РФ ТАССПремьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото Дмитрий Астахов пресс-служба правительства РФ ТАСС
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание по законодательной деятельности страны. Обсуждалась, в частности, пенсионная реформа и предложения по внесению изменений в ее проект.

В совещании приняли участие представители администрации президента и финансово-экономического и социального блоков правительства, руководители Государственной думы, а также партии "Единая Россия" и ее парламентской фракции.

"Обсуждались предложения, содержащиеся во внесённом в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что представителям исполнительной и законодательной власти регионов дали 30 дней на донесение своей позиции относительно пенсионной реформы.

Напомним, что, согласно плану правительства, с 2019 года пенсионный возраст россиян начнет постепенно повышаться и в итоге достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

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