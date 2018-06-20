Трамп встретится с королевой Елизаветой II во время визита в Великобританию

20 Июнь 23:18 2018-06-20T23:18:06+03:00

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Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Дональда Трампа во время его официального визита в Соединенное Королевство. Об этом 20 июня сообщил американский посол в Лондоне Роберт Вуд Джонсон.

«Он должен встретиться с главой государства. Встреча с ее величеством - это самое важное, поскольку она является главой государства», - пояснил он в эфире телеканала Sky News.

Скорее всего, королева примет главу Белого дома 13 июля в своей загородной резиденции - Виндзорском замке. Историческая достопримечательность будет в этот день закрыта для посетителей.

Как писал сайт kp.ru, в Лондоне опасаются протестных акций во время визита Трампа, поэтому, возможно, его встречи с королевой, а затем и премьер-министром страны Терезой Мэй могут пройти за пределами столицы.

Британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок предлождил Трампу два варианта организации переговоров. И британцы хотелибы, чтобы глава США вюрал тот из них, что предполагает встречу с Мэй в загородной резиденции Чекерс, и чаепитие с Елизаветой II в Виндзорском замке (графство Беркшир) , вместо Букингемского дворца. Также этот вариант исключает посещение парламента страны.