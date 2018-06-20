FIFA оштрафовала Федерацию футбола Мексики за поведение фанатов

20 Июнь 23:46 2018-06-20T23:46:34+03:00

Болельщики сборной Мексики во время матча с командой ФРГ на стадионе "Лужники" Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Федерации футбола Мексики придется заплатить за грубое поведение своих болельщиков во время матча мексиканской сборной с командной ФРГ. Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение оштрафовать FMF на 10 тысяч долларов за «дискриминационные и оскорбительные песнопения».

«Это решение было одобрено после тщательной оценки соответствующих докладов, прецедентов FMF и на основе представленных доказательств, в том числе видеороликов. Дисциплинарный комитет предупредил FMF о том, что она может столкнуться с дополнительными санкциями в случае повторных нарушений этого типа», - говорится в сообщении на сайте Федерации мескиканского футбола.

Напомним, в воскресенье сборная Мексики удивила всех болельщиков, победив в матче действующего чемпиона мира – команду Германии со счетом 1:0. Однако вскоре появилась информация, что FIFA начала разбирательство из-за поведения мексиканцев во время игры. Их обвинили в скандировании оскорбительных кричалок гомофобного содержания в адрес вратаря немецкой сборной Мануэля Нойера.