2018-06-20T23:46:34+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

FIFA оштрафовала Федерацию футбола Мексики за поведение фанатов

За оскорбления в адрес вратаря сборной Германии мексиканцы заплатят 10 тысяч долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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Болельщики сборной Мексики во время матча с командой ФРГ на стадионе "Лужники"Болельщики сборной Мексики во время матча с командой ФРГ на стадионе "Лужники"Фото: REUTERS
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Федерации футбола Мексики придется заплатить за грубое поведение своих болельщиков во время матча мексиканской сборной с командной ФРГ. Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение оштрафовать FMF на 10 тысяч долларов за «дискриминационные и оскорбительные песнопения».

«Это решение было одобрено после тщательной оценки соответствующих докладов, прецедентов FMF и на основе представленных доказательств, в том числе видеороликов. Дисциплинарный комитет предупредил FMF о том, что она может столкнуться с дополнительными санкциями в случае повторных нарушений этого типа», - говорится в сообщении на сайте Федерации мескиканского футбола.

Напомним, в воскресенье сборная Мексики удивила всех болельщиков, победив в матче действующего чемпиона мира – команду Германии со счетом 1:0. Однако вскоре появилась информация, что FIFA начала разбирательство из-за поведения мексиканцев во время игры. Их обвинили в скандировании оскорбительных кричалок гомофобного содержания в адрес вратаря немецкой сборной Мануэля Нойера.

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