В сети появилось первое фото участников группы АВВА после воссоединения

СЕГОДНЯ 00:47 2018-06-21T00:48:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая фотография участников легендарной шведской группы АВВА, воссоединившейся через 35 лет после распада, быыла опубликована в официальной Instagram коллектива.

В кадр попали только вокалистки Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, которые в студии как раз записывали новые песни. Мужская часть коллектива - Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон находятся за пультом.

Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад записывают новые песниФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

«Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в студии RMV Studio в Стокгольме, записывают две новый песни! Выпуск песен - конец этого года», - подписал снимок менеджер квартета Йорель Хансер.

Напомним, сайт kp.ru в апреле рассказывал, что квартет ABBA впервые за 35 лет записал сразу две новые песни: I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down.

Отметим, что АВВА была популярна в конце 70-х начале-80-х годов прошлого века. Сегодня ее участникам от 68 до 73 лет. В настоящее время готовится мировое турне группы ABBA, в котором музыку будут исполнять цифровые копии участников квартета - аватары или "аббатары".