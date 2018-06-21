Авианосцы США не смогут противостоять системе ПРО России в случае конфликта в Балтийском море
В случае военного конфликта в Балтийском море авианосцы ВМС США не смогут противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПРО). Такое мнение военных экспертов опубликовал в своем материале журнал The National Interest.
В нем говорится, что такие габариты кораблей класса Nimitz и Ford слишком велики для ограниченного пространства Балтики и это делает их уязвимыми. Особенно серьезную угрозу для них представляют российские противокорабельные ракеты наземного и морского базирования.
Издание отмечает, что на вооружении российской армии имеется противокорабельный ракетный комплекс «Оникс», который может наносить точечные удары и эффективно поражать любые цели в Балтийском море «от Калининграда до побережья Швеции».
Также эксперты вспомнили о ракетных комплексах «Бастион» и С-400, которые назвали грозным противокорабельным оружием, способным бросить вызов любым американским военным силам в регионе в случае военного конфликта".