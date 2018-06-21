2018-06-21T01:50:56+03:00
Политика

Авианосцы США не смогут противостоять системе ПРО России в случае конфликта в Балтийском море

Американские эксперты оценили шансы двух сторон в возможном противостоянии в регионе
Юлия ДИВЕЕВА
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Авианосец ВМС США класса NimitzАвианосец ВМС США класса NimitzФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В случае военного конфликта в Балтийском море авианосцы ВМС США не смогут противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПРО). Такое мнение военных экспертов опубликовал в своем материале журнал The National Interest.

В нем говорится, что такие габариты кораблей класса Nimitz и Ford слишком велики для ограниченного пространства Балтики и это делает их уязвимыми. Особенно серьезную угрозу для них представляют российские противокорабельные ракеты наземного и морского базирования.

Издание отмечает, что на вооружении российской армии имеется противокорабельный ракетный комплекс «Оникс», который может наносить точечные удары и эффективно поражать любые цели в Балтийском море «от Калининграда до побережья Швеции».

Также эксперты вспомнили о ракетных комплексах «Бастион» и С-400, которые назвали грозным противокорабельным оружием, способным бросить вызов любым американским военным силам в регионе в случае военного конфликта".

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