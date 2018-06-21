США официально уведомили СПЧ ООН о своем выходе из него
Соединенные Штаты направили в Совет по правам человека при ООН уведомление о том, что выходят из него. Об этом сообщил представитель пресс-службы Отделения ООН в Женеве Роландо Гомес.
Он пояснил, что постоянное представительство США при организации направило председателю СПЧ Воиславу Шуцу «копию вербальной ноты», которую ранее, 19 июня, получил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В ней Вашингтон сообщает о сложении с себя полномочий в Совете до истечения их срока.
«США больше не будут участвовать в июньской и будущих сессиях СПЧ», - говорится в документе.
По словам Гомеса, Генеральная Ассамблея ООН теперь начнет подготовку к выборам нового члена СПЧ на место США до конца их срока полномочий, передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли совместно с госсекретарем Майком Помпео сделали заявление о выходе США из СПЧ. Они пояснили, что ООН не прислушалась к призывам Вагингтона о реформе Совета, который назвали лицемерной и корыстной организацией.