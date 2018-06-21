Лондон обеспокоен, что Трамп встретится с Путиным до саммита НАТО

СЕГОДНЯ 03:49 2018-06-21T03:49:42+03:00

В Лондоне считают что встреча с Путиным может повлиять на отношение Трампа к НАТО Фото: REUTERS

В Великобритании считают, что она может негативно повлиять на взгляды Трампа

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Правительство Великобритании обеспокоено тем, что встреча президент России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться раньше саммита НАТО и официального визита главы Белого дома в Соединенное Королевство.

«Не ясно, состоится ли эта встреча до НАТО и визита [в Великобританию или после. Безусловно, для нас было бы лучше, если бы это было после. Это придает иную динамику и без того колоритной неделе», - цитирует газета The Times свой источник в британской администрации.

Издание поясняет, что Лондоне тревожатся из-за возможных переговоров лидеров США и России, поскольку считают, что они могут оказать влияние на Трампа и его «приверженность общим целям НАТО», а также на итогах его визита в Великобританию.

Еще один источник газеты из дипломатических западных кругов отметил, что встреча Трампа и Путина до саммита Североатлантического альянса будет расцениваться как очень негативное событие и вызовет «смятение и обеспокоенность».

Встреча глав стран НАТО запланирована на 11-12 июля в Брюсселе. После него, 13 июля, Трамп отправиться в Великобританию с официальным визитом.