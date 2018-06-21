Глава МИД Эквадора заявил, что посольство в Лондоне не вечно будет убежищем Ассанжа

СЕГОДНЯ 06:01 2018-06-21T06:10:09+03:00

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Посольство Эквадора в Лондоне не может быть вечным убежищем для основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое заявление сделал новый министр иностранных дел этой южноамериканской страны Хосе Валенсия.Он заверил, что правительство ищет решение этой проблемы.

«Нельзя думать об убежище, что оно будет длиться годами, и не будет определенного момента, когда эта ситуация будет пересмотрена. В том числе и потому что это противоречит правам самого беженца», — цитирует слова Валенсии ТАСС..

Напомним, Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Как только он покинет его, будет арестован полицией Великобритании и, возможно, экстрадирован в США или Швецию, где в отношении него возбуждены уголовные дела.

Сайт WikiLeaks был создан в 2006 году и сразу начал публиковать большие объемы данных, разоблачающих западные правительства и корпораций. Например, кадры багдадского авиаудара 12 июля 2007 года.