В Греции выполнявший рейс в Москву самолет выехал за полосу

СЕГОДНЯ 07:03 2018-06-21T07:03:23+03:00

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На греческом Крите в аэропорту «Никос Казандзакис» города Ираклион самолет самолет Airbus 320 авиакомпании Ellinair съехал во время руления со взлетно-посадочной полосы. В результате никто не пострадал.

Лайнер должен вылететь рейсом «Ираклион-Москва». По данным сайта Holiday News, после инцидента пассажиры спокойно покинули борт. Позже их отправили в Москву другим самолетом. Airbus осмотрят специалисты, чтобы установить, не были ли получены какие-либо повреждения.

«Это серьезный удар по расписанию полетов компании в период интенсивного движения», - считает издание.

Авиакомпания Ellinair принадлежит крупнейшему туроператору по Греции Mouzenidis Travel Greece и чаще всего перевозит туристов