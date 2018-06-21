2018-06-21T07:51:07+03:00
Политика

Ким Чен Ын пообещал Трампу ликвидировать ракетный полигон Сохэ

Это стартовая площадка для испытания ракет-носителей большой дальности
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава КНДР Ким Чен ЫнГлава КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал президенту США Дональду Трампу, что уничтожит еще один крупный испытательный ракетный полигон в КНДР. Как сообщил представитель американской администрации, речь идет о расположенном на западе страны полигоне Сохэ.

На этой площадке Пхеньян проводил «испытания жидкотопливных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности». Также КНДР заявляла, что ее ракеты могут достигать США. Источник не назвал точных сроков, в течение которых полигон ликвидируют, передает Reuters.

О том, что в КНДР будет ликвидирована еще одна испытательная площадка, объявил глава Белого дома сразу после встречи с Ким Чен Ыном 12 июня, но не уточнил какой именно.

Однако из уст Ким Чен Ына и других официальный лиц Северной Кореи не звучали подтверждения намерения уничтожить все свои полигоны. Нет такого пункта и в подписанном по итогом переговоров в Сингапуре документе.

Как рассказывал сайт kp.ru, 24 мая завешила демонтаж и ликвидацию ядерного испытательного полигона «Пхунгери». Северокорейские военные на глазах у журналистов из разных стран взорвали три испытательные шахты. Кроме того, они уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.

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