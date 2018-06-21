2018-06-21T08:03:49+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В Иране впервые за 39 лет женщин допустили на футбольный стадион

На тегеранском стадионе "Азади" установили монитор для просмотра матчей чемпионата мира по футболу с участием национальной сборной
Екатерина БОЛГОВА
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Иранских болельщиц впервые пустили на стадион в Тегеране впервые с 1979 годаИранских болельщиц впервые пустили на стадион в Тегеране впервые с 1979 годаФото: REUTERS
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В первые за 39 лет в Иране допустили на футбольный стадион женщин-болельщиц, чтобы они смогли посмотреть трансляцию матчей чемпионата мира с участием национальной сборной.

Как сообщает газета Al-Ahram, на крупнейшем стадионе иранской столицы "Азади" установили огромный монитор, на котором транслируют игры. Так, на трансляцию матча Ирана и Испании, состоявшегося в Казани, продали больше 10 тысяч билетов. Цена билетов составила около 2 евро.

Изначально планировалось допустить женщина на стадион, чтобы они наравне с мужчинами смогли посмотреть первый матч иранской команды на ЧМ-2018 против сборной Марокко. Но затем трансляции на открытых площадках запретили, болельщики пошли смотреть игру в кинотеатры. После матча на улицы Тегерана вышли тысячи человек, включая женщин, которые начали праздновать победу.

В итоге городская администрация приняла решение разрешить "семейные просмотры" матчей. В понедельник, 25 июня, на стадионе состоится трансляция игры Ирана с Португалией.

Как сообщал сайт kp.ru, матч сборных Ирана и Испании прошел накануне в Казани и завершился со счетом 0:1.

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