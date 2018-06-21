Трамп заявил, что его администрация хочет поладить с Россией

СЕГОДНЯ 08:20 2018-06-21T08:20:20+03:00

При этом глава Белого дома полагает, что Москва предпочла бы иметь дело с Хиллари Клинтон

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Выступая перед сторонниками в американском городе Дулут, штат Миннесота, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поладить с Россией. При этом он полагает, что Москва предпочла бы иметь дело с Хиллари Клинтон.

"Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией", - сказал Трамп.

Он отметил, что российская сторона предпочла бы, чтобы на американских выборах 2016 года победу одержала его бывшая соперница, экс-кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Они (Россия) оглядываются назад и говорят: "Знаете, мы бы хотели, чтобы криводушная Хиллари выиграла эти выборы, это было бы намного лучше для России", - заявил Трамп.

Напомним, 16 июня The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных источников сообщила, что Трамп может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле в Европе, где глава США будет находиться для участия в саммите НАТО.

20 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, по итогам которого главам внешнеполитических ведомств двух стран поручили проработать вопрос о встрече президентов.