Оскар Табарес: "Нам нужно выиграть матч у России или умереть"

СЕГОДНЯ 08:22 2018-06-21T08:22:21+03:00

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Футболисты сборной Уругвая победили с минимальным счетом 1:0 команду Саудовской Аравии в поединке 2 тура чемпионата мира по футболу. И после двух встреч турнира в группе "А" уругвайцы вместе с россиянами досрочно обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В 3 туре в поединке, который пройдет в Самаре, Уругвай и Россия в очном поединке определят победителя группы. Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес после успешной игры в Ростове-на-Дону отметил, что ему важно победить и в третьей игре турнира.

- Я рад, что мы обеспечили себе выход из группы. Впервые за более полвека нам удалось пробиться в плей-офф, сыграв два матча. Теперь нас ждет поединок с Россией. Матч с Россией для нас важный. Мы должны выиграть на поле или умереть. Мы хотим победить, - заявил Оскар Табарес.

Полностью пресс-конференцию Оскара Табареса читайте в материале "КП-Ростов".