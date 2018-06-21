2018-06-21T08:33:08+03:00
В мире

Президент Венесуэлы считает, что Россия организовала лучший в истории чемпионат мира по футболу

Николас Мадуро заявил, что Москва достойна "золотой медали" за подготовку мундиаля
Антон ФОКИН
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Николас МадуроНиколас МадуроФото: REUTERS
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Отличная организация нынешнего международного турнира поражает не только россиян, но даже зарубежных лидеров. Вот и глава Боливарианской республики Николас Мадуро решил высказать свое отношение к мундиалю.

- Я думаю, что Россия заслуживает золотой медали за лучший чемпионат мира по футболу, - заявил Мадуро, выступая перед населением в Каракасе. - Хочу поздравить президента Владимира Путина и всю Россию за красивый, масштабный, чудесный турнир, которым мы все наслаждаемся.

Сам глава государства, по его словам, особенно внимательно наблюдал за матчами Россия-Египет и Колумбия-Япония. Отметил он и нападающего португальской сборной Криштиану Рональдо, назвав его "суперигроком".

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