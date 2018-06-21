Минздрав поддержал идею запретить продажу алкоголя в пластике объемом больше 0,5 л

СЕГОДНЯ 09:25 2018-06-21T09:25:31+03:00

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в апреле

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Министерство здравоохранения России поддержало идею запретить продажу алкоголя в полимерной потребительской таре (ПЭТ) больше 0,5 литра. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в апреле.

"Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения", - заявили в Минздраве.

Как пишет газета "Известия", это предложение также поддержал Роспотребнадзор. При этом министерство финансов выступил против законопроекта, объясняя это большими расходами малых и средних пивоварен на переоборудование, что, по мнению ведомства, может привести к снижению акцизных поступлений в бюджет.

"Кроме того, необходимо учитывать, что порядка 80% полимерной потребительской тары изготавливается на российских предприятиях", - сообщается в отзыве на инициативу.

В настоящее время запрещено производить и продавать алкогольную продукцию в ПЭТ-таре объемом больше 1,5 л. Исключение распространяется только на продукции, поставляемой на экспорт.