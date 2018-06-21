2018-06-21T09:59:30+03:00
Общество

Минтруд будет помогать госслужащим при переводе их в другие регионы

Чиновникам в этом случае будет предложено повышение по службе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Минтруд поможет госслужащим при переводе из в другой регион страныМинтруд поможет госслужащим при переводе из в другой регион страныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Минтруд разработал проект закона, согласно которому российским госслужащим при переводе в другие регионы будет предложено повышение. Также они получат возможность дополнительного образования, если в этом возникнет необходимость.

В ведомстве особо отмечают, что составленный документ является своеобразным совершенствованием механизма ротации работников на госслужбе. Кроме того, как следует из законопроекта, на новом месте госслужащим должны будут обеспечить профессиональный рост, а их супругам – получение дополнительного профессионального образования.

Для этого работодателю необходимо будет предупреждать о переводе не менее чем за полгода до окончания срока действия служебного контракта и указывать при этом предлагаемую должность и условия нового договора. На данный момент этот срок составляет три месяца, сообщает газета «Известия».

При этом, чиновник может отказаться от перевода в другой регион. В соответствии с законопроектом также планируется расширить перечень объективных уважительных причин, связанных с этим. В настоящее время предусматривается лишь два обстоятельства: наличие заболеваний с противопоказаниями к переезду и невозможность проживания в новом месте членов семьи.

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