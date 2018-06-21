2018-06-21T10:09:30+03:00
В мире

Китай продолжит экономические отношения с Ираном, несмотря на санкции США

Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Китай будет продолжать торговое сотрудничество с ИраномКитай будет продолжать торговое сотрудничество с ИраномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Несмотря на односторонние санкции США в отношении Ирана, Китай продолжит торгово-экономическое сотрудничество с этой страной. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Китай и Иран постоянно поддерживают нормальные торгово-экономические отношения. Мы всегда выступали против односторонних санкций. Мы продолжим поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения своих международных обязательств", — сказал Гао Фэн.

Он отметил, что, по информации китайской таможни, за первые четыре месяца товарооборот между Китаем и Ираном составил 13,21 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), заключенного "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Американский лидер также сообщил о восстановлении всех санкций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава «Роснефти» назвал причины роста цен на топливо
Американские спутники подверглись мощной кибератаке
Верховный суд РФ назвал уважительные причины для переноса времени или места митинга
Российские регионы заработали на штрафах с водителей 70 млрд рублей
Минтруд будет помогать госслужащим при переводе их в другие регионы
Минздрав поддержал идею запретить продажу алкоголя в пластике объемом больше 0,5 л
В Госдуме предложили давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду
Президент Венесуэлы считает, что Россия организовала лучший в истории чемпионат мира по футболу
Оскар Табарес: "Нам нужно выиграть матч у России или умереть"
Трамп заявил, что его администрация хочет поладить с Россией
В Иране впервые за 39 лет женщин допустили на футбольный стадион