Китай продолжит экономические отношения с Ираном, несмотря на санкции США

СЕГОДНЯ 10:09 2018-06-21T10:09:30+03:00

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Несмотря на односторонние санкции США в отношении Ирана, Китай продолжит торгово-экономическое сотрудничество с этой страной. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Китай и Иран постоянно поддерживают нормальные торгово-экономические отношения. Мы всегда выступали против односторонних санкций. Мы продолжим поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения своих международных обязательств", — сказал Гао Фэн.

Он отметил, что, по информации китайской таможни, за первые четыре месяца товарооборот между Китаем и Ираном составил 13,21 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), заключенного "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Американский лидер также сообщил о восстановлении всех санкций.