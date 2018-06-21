2018-06-21T10:22:42+03:00
Общество

Российские регионы заработали на штрафах с водителей 70 млрд рублей

Лидером же по объему полученных денег оказалась Москва
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Водители пополнили штрафами региональную казну на 70 млрд рублейВодители пополнили штрафами региональную казну на 70 млрд рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российские регионы за 2017 год пополнили свои бюджеты за счет штрафов с водителей на общую сумму 69,3 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой группы "Финэкспертиза".

По данным экспертов, самая высокая доля доходов от штрафов в региональных бюджетах зафиксирована в Республике Калмыкия. Там в казну поступили 392,3 миллиона рублей (2,4% от всех поступлений). Также выделяются Костромская (463,8 миллиона рублей, 1,27%) и Курганская области (632,6 миллиона рублей, 1,21%).

Лидером же по объему полученных денег оказалась Москва. Столице России за прошлый год удалось собрать 16,6 миллиарда рублей с нарушивших ПДД водителей.

Как сообщает газета «Известия», в процессе подготовки исследования экспертами «ФинЭкспертизы» были использованы данные Росстата, Федерального казначейства России, а также учитывалась информация, полученная с официальных сайтов правительств регионов.

Стоит отметить, что в 2016 году показатель суммы за счет штрафов составлял 60 миллиардов рублей, в то время как в 2017 году он увеличился до 69,3 миллиардов рублей.

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