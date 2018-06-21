Верховный суд РФ назвал уважительные причины для переноса времени или места митинга

СЕГОДНЯ 10:56 2018-06-21T10:57:43+03:00

Митинги могут разрешить даже в случае неудобств для граждан, не участвующих в этих мероприятиях

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Верховный суд РФ подготовил проект постановления, в котором перечисляются уважительные причины для переноса времени или места митинга.

«По мнению Верховного суда, неудобства для граждан, не участвующих в мероприятии, или «предположения органа публичной власти» о возможном возникновении таких неудобств сами по себе не могут быть уважительной причиной для переноса», - говорится в документе.

Поясняется, что речь идет, в частности, о неудобствах для пешеходов или о необходимости изменений в маршрутах движения общественного транспорта.

При этом в проекте постановления отмечается, что мероприятия не должны приводить к авариям и нарушать требования безопасности дорожного движения. Иначе митинг придется перенести.

Кроме того, поводом для переноса публичного мероприятия не может стать проведение нескольких акций на одной территории, если такая организация не приведет к чрезмерному скоплению людей.

Верховный суд напоминает, что согласовывать митинг с властями нужно даже при его проведении на частной территории или в местах массового пребывания людей, например, в торговых центрах. Для этого также необходимо получить согласие собственника, пишет газета «Известия».