2018-06-21T11:39:08+03:00
Политика

Лавров: Россия призывает мировое сообщество решать проблемы сообща, а не через конъюнктурные подходы

По словам министра иностранных дел РФ, Москва поддерживает и будет поддерживать ООН
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает международных партнеров решать проблемы сообща, а не через конъюнктурные подходы.

"Мы неизменно поддерживаем и будем поддерживать ООН. Мы очень ценим ваш настрой на повышение роли ООН в мировых делах, особенно в урегулировании региональных вопросов", - сказал Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в четверг, 21 июня.

Он отметил, что урегулирование таких вопросов во многом влияет система международных отношений в целом.

"Необходимо действовать коллективно, сообща, а не в одностороннем порядке; преследовать цели, которые заложены в Уставе ООН, а не односторонние задачи конъюнктурного плана", - подчеркнул российский министр.

Он также выразил надежду, что взаимодействие в решении международных проблем продолжится, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Гутерриш находится в Москве с визитом 20-21 июня. Он уже провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также посетил матч чемпионата мира по футболу между Португалией и Марокко.

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