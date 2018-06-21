2018-06-21T11:49:45+03:00
В мире

СМИ: Меган Маркл беременна

Меган Маркл беременна, возможно двойней, сообщила близкая подруга герцогини Сассекской
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка, возможно двойнюМеган Маркл и принц Гарри ждут ребенка, возможно двойнюФото: REUTERS
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Новоиспеченная герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл беременна и уже во всю готовится подарить своему супругу сразу двоих деток. Первоисточником этой информации оказалась некая близкая подруга представительницы королевской семьи.

Как утверждает девушка, о радостном событии стало известно сразу после возвращения пары из романтического путешествия. Меган и Гарри сообщили родственникам о радостном событии. В первую очередь радостная весть дошла до принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, которые и сами недавно стали родителями в третий раз.

Что до официальных источников Кенсингтонского дворца, то они пока отмалчиваются и предпочитают не комментировать появившуюся информацию. В то же время, британская пресса уже наперебой сообщает, что королевскую семью ждет пополнение. Если это действительно так, то, как сообщает сайт argumenti.ru, скрывать беременность Меган долго не получится.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Торжества по случаю бракосочетания прошли в Кенсингтонском дворце. После свадьбы королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала молодым титут герцога и герцогини Сассекских.

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