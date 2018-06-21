2018-06-21T11:59:20+03:00
Экономика

Сечин предрек дефицит нефти на мировом рынке в ближайшие десять лет‍

По словам главы «Роснефти», растущий спрос на топливо накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Глава "Роснефти" Игорь СечинГлава "Роснефти" Игорь СечинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ближайшие десять лет ожидается дефицит нефти на мировом рынке. Такой прогноз сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет", — сказал Сечин, выступая на годовом собрании акционеров компании.

Он отметил, что к 2025 году спрос может превысить предложение на 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи.

По словам Сечина, у "Роснефти" появится возможность нарастить долю на рынке и сформировать дополнительную стоимость для акционеров благодаря высококачественной ресурсной базе.

Глава компании добавил, что в прошлом году был зафиксирован самый острый период нестабильности на мировом нефтяном рынке. Однако, как подчеркнул Сечин, в настоящее время говорить о стабильности можно лишь с большой натяжкой, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце 2016 года ОПЕК и несколько не входящих в организацию государств, в том числе и Россия, пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. В ноябре 2017 года сделка была продлена на весь 2018 год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин и Антониу Гутерриш обсудили выход США из Совета ООН по правам человека
В берлинской школе проводится полицейская операция из-за неизвестной угрозы
Турция ввела таможенные пошлины на товары из США
Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год
500 тысяч гектаров земли в Вологодской области распределят бесплатно в рамках проекта «Вологодский гектар»
Причины смерти Андрея Бородина: тело музыканта обнаружили в запертом номере отеля
Ученые выявили безопасную дозу алкоголя
СМИ: Меган Маркл беременна
Лавров: Россия призывает мировое сообщество решать проблемы сообща, а не через конъюнктурные подходы
Премьер-министр Новой Зеландии впервые стала мамой
Причины роста цен на бензин озвучил глава «Роснефти»
Американские спутники подверглись мощной кибератаке
Верховный суд РФ назвал уважительные причины для переноса времени или места митинга
Российские регионы заработали на штрафах с водителей 70 млрд рублей
Китай продолжит экономические отношения с Ираном, несмотря на санкции США
Минтруд будет помогать госслужащим при переводе их в другие регионы
Минздрав поддержал идею запретить продажу алкоголя в пластике объемом больше 0,5 л
В Госдуме предложили давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду
Президент Венесуэлы считает, что Россия организовала лучший в истории чемпионат мира по футболу
Оскар Табарес: "Нам нужно выиграть матч у России или умереть"
Трамп заявил, что его администрация хочет поладить с Россией
В Иране впервые за 39 лет женщин допустили на футбольный стадион