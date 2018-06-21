Сечин предрек дефицит нефти на мировом рынке в ближайшие десять лет‍

СЕГОДНЯ 11:59 2018-06-21T11:59:20+03:00

По словам главы «Роснефти», растущий спрос на топливо накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях

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В ближайшие десять лет ожидается дефицит нефти на мировом рынке. Такой прогноз сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет", — сказал Сечин, выступая на годовом собрании акционеров компании.

Он отметил, что к 2025 году спрос может превысить предложение на 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи.

По словам Сечина, у "Роснефти" появится возможность нарастить долю на рынке и сформировать дополнительную стоимость для акционеров благодаря высококачественной ресурсной базе.

Глава компании добавил, что в прошлом году был зафиксирован самый острый период нестабильности на мировом нефтяном рынке. Однако, как подчеркнул Сечин, в настоящее время говорить о стабильности можно лишь с большой натяжкой, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце 2016 года ОПЕК и несколько не входящих в организацию государств, в том числе и Россия, пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. В ноябре 2017 года сделка была продлена на весь 2018 год.