Ученые выявили безопасную дозу алкоголя

СЕГОДНЯ 12:06 2018-06-21T12:06:23+03:00

Ирландские специалисты рассказали, сколько человек может выпить спиртного без особого вреда для здоровья

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У любителей алкогольных напитков, кто пьет не более 10 г чистого спирта в день (стандартная безопасная доза алкоголя), наименьший риск появления и развития рака среди пьющих. К такому выводу после многолетних наблюдений пришли ученые Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия).

Ирландские эксперты наблюдали порядка 8–9 лет за состоянием здоровья 99 654 человек. Уровень употребления алкоголя определяли с помощью пищевого опросника, который тестируемые заполняли с 1998 по 2000 год.

В итоге, за всё время были зарегистрированы 12 763 случаев первичного рака и 9 559 смертей.

Учеными также была выявлена зависимость между общей смертностью и потреблением спиртных напитков: пьющие люди, которые употребляли не более и не менее одной стандартной порции алкоголя ежедневно, имели самый низкий уровень риска смерти от онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом, когда речь шла только о риске развития злокачественных опухолей, зависимость линейно увеличивалась.

В то же время, как сообщает сайт телеканала «Звезда», в тестировании принимали участие пожилые люди, что существенно ограничивает применимость результатов. Помимо этого, в анализе не учитывались социальные и экономические факторы.