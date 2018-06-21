2018-06-21T12:22:56+03:00
Общество

500 тысяч гектаров земли в Вологодской области распределят бесплатно в рамках проекта «Вологодский гектар»

Проект регионального закона о предоставлении земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения на территории области разработан по поручению губернатора Олега Кувшинникова
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На бесплатном гектаре можно растить сады, зерно или пасти скот. Фото: Сергей ЮРОВНа бесплатном гектаре можно растить сады, зерно или пасти скот. Фото: Сергей ЮРОВ
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«Вологодский гектар» - это возможность получить участок для тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью: граждан, юридических лиц, фермерских и крестьянских хозяйств, - отметил Олег Кувшинников. - Почти 500 тысяч гектаров пустующих земель сельскохозяйственного назначения будут распределены между всеми желающим из любого уголка Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и, конечно, между вологжанами, которые хотели бы заняться сельским хозяйством. При этом в отличие от других видов предоставления земель речь идет о безвозмездной передаче».

На бесплатном гектаре можно растить сады, зерно или пасти скот. Фото: Сергей ЮРОВ

На бесплатном гектаре можно растить сады, зерно или пасти скот. Фото: Сергей ЮРОВ

Проектом закона определен перечень из 14 муниципальных районов. Помимо сельскохозяйственного производства предлагаемые участки могут быть использованы для животноводства, сенокошения или выпаса скота.

По мнению Олега Кувшинникова проект «Вологодский гектар» будет способствовать экономическому и социальному развитию территорий, а также сократит неиспользуемые площади сельхозугодий, которые сегодня простаивают. Законопроект может быть принят уже этой осенью.

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