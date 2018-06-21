2018-06-21T12:23:22+03:00
Происшествия

Причины смерти Андрея Бородина: тело музыканта обнаружили в запертом номере отеля

По данным посольства в Колумбии, причины смерти Андрея Бородина не связаны с криминалом
Екатерина БОЛГОВА
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Музыкант Андрей БородинМузыкант Андрей БородинФото: СОЦСЕТИ
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Причины смерти российского музыканта Андрея Бородина не имеют отношения к криминалу. Тело молодого человека было обнаружено в запертом номере отеля в Колумбии еще в мае, сообщило российское посольство в латиноамериканской стране.

"В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — сказал пресс-секретарь дипломатического ведомства Евгений Наумов.

Он отметил, что посольство контролирует ситуацию и работает с колумбийскими властями по этому вопросу. В Боготу за телом сына прибыла мать Бородина. Другие подробности произошедшего выясняются.

Между тем, в некоторых СМИ появилась информация, что Бородина ударили по голове в номере отеля. При этом он ранее якобы жаловались на проблемы с бизнес-партнерами.

Андрей Бородин выступал со своими песнями на концертах, участвовал в телевизионном шоу на канале СТС Love.

Андрей Бородин - Не made in China.

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