Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год

СЕГОДНЯ 12:38 2018-06-21T12:38:12+03:00

Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финансовый документ увеличивает доходы бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей — до 17,073 триллиона рублей

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В четверг, 21 июня, на заседании Государственной думы принят закон об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год. Финансовый документ поддержали 307 депутатов, против высказались 98 парламентариев.

При бюджете на 2018 год дефицит сменится профицитом. Доходы вырастут на 1,815 триллиона рублей и составят 17,073 триллиона рублей (равно 17,4% к ВВП). Расходы увеличатся на 61,9 миллиарда рублей - до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП).

Кроме того, до 98,234 триллиона рублей увеличивается объем ВВП, который ранее был намечен на уровне 97,462 триллиона рублей. Годовая инфляция понижена до 2,8%, хотя прогнозировалась в 4%.

Верхний предел внутреннего государственного долга опускается с 10,5 миллиарда рублей до 10,28 миллиарда рублей. Предел внешнего долга снижен с 71,6 миллиарда долларов до 61,9 миллиарда долларов, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, бюджет России на 2018 год впервые за 7 лет станет профицитным. Доходы должны превысить расходы примерно на 500 миллиардов рублей.