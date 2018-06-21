2018-06-21T12:44:13+03:00
В мире

Турция ввела таможенные пошлины на товары из США

Это стало ответом Анкары Вашингтону на увеличение последним экспортных пошлин на сталь и алюминий
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Введение Вашингтоном экспортных пошлин на сталь и алюминий спровоцировало настоящую торговую войну США со своими экономическими партнерами по всему мируВведение Вашингтоном экспортных пошлин на сталь и алюминий спровоцировало настоящую торговую войну США со своими экономическими партнерами по всему мируФото: REUTERS
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Анкара приняла решение присоединиться к странам, которые отрицательно отреагировали на введение Вашингтоном пошли на экспорт стали и алюминия. Как заявил 21 июня министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, Турция приняла решение ввести против США ответные пошлины на общую сумму $300 млн.

"Мы экспортируем сталь в США на 1,18 миллиарда долларов, а импортируем из этой страны товаров на 1,3 миллиарда долларов. Решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось. Они будут брать с нас дополнительные таможенные пошлины в размере 260 миллионов долларов. Мы тоже начали действовать и ввели дополнительные пошлины на 22 вида американских товаров на сумму в 300 миллионов долларов. С сегодняшнего дня они вступили в силу", — сказал Зейбекчи в эфире телеканала NTV.

В продолжении темы, турецкий министр отметил, что республика занимает восьмое место в мире по объему производства стали и шестое по объему экспорта данной продукции в США. Таким образом, недружественный шаг Вашингтона довольно ощутим для экономики Турции.

Напомним, в марте месяце США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Затронув тем самым ряд экономических интересов стран-экспортеров, среди которых Евросоюз, Канада и Мексика. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.

Ответные меры в отношении Вашингтона накануне ввели и в России.

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